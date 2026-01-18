У Харкові поліція з’ясовує обставини загибелі жінки в Немишлянському районі

У Немишлянському районі Харкова виявили тіло жінки без ознак життя, повідомили в поліції Харківської області.

За інформацією правоохоронців, повідомлення про жінку, яка лежала на снігу, надійшло до поліції 18 січня близько 14:00. Від отриманих травм вона померла на місці події ще до приїзду бригади швидкої медичної допомоги.

На виклик виїжджала слідчо-оперативна група відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2. Поліцейські провели огляд місця події та опитали свідків.

Наразі встановлюється особа загиблої та всі обставини події. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Фото з місця події

Раніше місцеві пабліки повідомляли, що на Немишлянському карʼєрі загинула жінка. Вона каталася на тюбингу та втратила свідомість.

Приблизно 55 років. Була сама. Від переломів померла до прибуття швидкої.