        Події

        У Харкові поліція з’ясовує обставини загибелі жінки в Немишлянському районі

        Віктор Алєксєєв
        18 Січня 2026 16:35
        читать на русском →
        Ілюстративне фото / Фото Нацполіція
        У Немишлянському районі Харкова виявили тіло жінки без ознак життя, повідомили в поліції Харківської області.

        За інформацією правоохоронців, повідомлення про жінку, яка лежала на снігу, надійшло до поліції 18 січня близько 14:00. Від отриманих травм вона померла на місці події ще до приїзду бригади швидкої медичної допомоги.

        На виклик виїжджала слідчо-оперативна група відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2. Поліцейські провели огляд місця події та опитали свідків.

        Наразі встановлюється особа загиблої та всі обставини події. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

        Фото з місця події

        Раніше місцеві пабліки повідомляли, що на Немишлянському карʼєрі загинула жінка. Вона каталася на тюбингу та втратила свідомість.

        Приблизно 55 років. Була сама. Від переломів померла до прибуття швидкої.


