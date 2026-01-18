У Харкові поліція з’ясовує обставини загибелі жінки в Немишлянському районі

У Немишлянському районі Харкова виявили тіло жінки без ознак життя, повідомили в поліції Харківської області.
За інформацією правоохоронців, повідомлення про жінку, яка лежала на снігу, надійшло до поліції 18 січня близько 14:00. Від отриманих травм вона померла на місці події ще до приїзду бригади швидкої медичної допомоги.
На виклик виїжджала слідчо-оперативна група відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2. Поліцейські провели огляд місця події та опитали свідків.
Наразі встановлюється особа загиблої та всі обставини події. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Раніше місцеві пабліки повідомляли, що на Немишлянському карʼєрі загинула жінка. Вона каталася на тюбингу та втратила свідомість.
Приблизно 55 років. Була сама. Від переломів померла до прибуття швидкої.