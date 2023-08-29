Суспільство

У Харкові на п’яти станціях метро облаштували приміщення для навчання школярів

29 Серпня 2023 16:28
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освіта

У Харкові облаштовують приміщення для навчання школярів на п’яти станціях метрополітену.

Про це під час зустрічі з освітянами 29 серпня сказала керівниця міського департаменту освіти Ольга Деменко.

“Визнані такими, що можуть використовуватись, п’ять станцій метро. Наразі завершується облаштування класів. Визначено 19 базових ліцеїв, в яких створено 65 додаткових класів. Крім вчителів, у класах у метрополітені працюватимуть педагоги-тьютори, психологи, медичні працівники. Освітній процес здійснюватиметься у змішаному форматі”, — сказала Деменко.

За її словами, навчання почнеться 4 вересня.


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