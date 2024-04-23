Суспільство

У Харкові лунали вибухи

23 Квітня 2024 14:12
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вибух, харків
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Під час повітряної тривоги у Харкові  пролунали вибухи, Повітряні сили повідомили про активність ворожої тактичної авіації.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram, “Повітряні сили, “Суспільне”.

“У Харкові було чутно вибухи. Вже кілька. Будьте обережні!”

Також про вибухи повідомило “Суспільне, а Повітряні сили попередили активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.

“Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей!”, – говориться у повідомленні.


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