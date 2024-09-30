Кримінал

У Харкові двоє жінок зарізали своїх співмешканців
30 Вересня 2024 13:15
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У Харкові поліція затримала двох жінко, яких підозрюють у вбивстві своїх співмешканців.

Обидва злочина стались напідпитку у Салтівському та Новобаварському районах міста, повідомили у Нацполіції.

У Новобаварському районі 27 вересня близько 22:40 до поліції звернулися медики, повідомивши правоохоронців про смерть 48-річного чоловіка внаслідок ножових поранень.

“Поліцейські встановили, що ввечері між співмешканцями після вживання алкогольних напоїв відбулась сварка, в ході якої 40-річна жінка нанесла удар кухонним ножем в серце чоловіку. Від отриманих поранень він помер”, – сказано у повідомленні.

У Салтівському районі співмешканці пиячили та посварилися: за даними поліції, 54-річна жінка завдала 65-річному чоловіку не менше 10 прицільних ударів кухонним ножем.

“Щоб уникнути відповідальності, зловмисниця вирішила приховати обставини злочину. Вона поклала знаряддя вбивства — кухонний ніж — під руку чоловіку та пішла з місця події”, – повідомили у пресслужбі.


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