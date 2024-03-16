Суспільство

У Харкові цього року висадять 1,7 мільйона квітів

16 Березня 2024 18:46
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квіти, харків
Квіткова клумба на фоні фонтану у саду Шевченка в Харкові / Фото СКП “Харківзеленбуд”

Близько 1,7 млн квітів планують висадити у 2024 році в місті Харкові.

Як повідомив директор СКП «Харківзеленбуд» Дмитро Поздєєв, близько 1,2 млн квітів зараз вирощуються в теплицях підприємства, решту – доведеться докупити.

За його словами, з метою економії клумби прикрасять на 700-800 тис. квітів менше, ніж у довоєнний час. Їх висаджуватимуть, зокрема, в саду ім. Шевченка, біля Дзеркального струменя, а також у центральних парках районів міста.

«Їх буде менше, ніж до війни, але ми це робитимемо. У центральній частині Харкова та інших районах проживає дуже багато людей, які потребують психологічного розвантаження. Один з варіантів його отримання – відпочинок у наших парках та скверах, тому вони мають бути доглянутими», – зазначив Дмитро Поздєєв.

Також він повідомив, що в парках та скверах Харкова вже розпочалися весняні роботи. Зокрема, в саду ім. Шевченка комунальники найближчим часом фарбуватимуть урни та лави, чиститимуть фонтан тощо.


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