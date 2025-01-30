Кримінал

У Харкові чоловіку запропонували сплатити 10 тис. доларів, щоб не потрапити на фронт
30 Січня 2025 13:14
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Підприємець з Харкова, хизуючись зв’язками з місцевими службовцями ТЦК, запропонував знайомому за 10 тис. доларів допомогу в уникненні мобілізації. Ділка затримано, правоохоронці перевіряють причетність працівників ТЦК до схеми.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За словами підприємця, він мав можливість отримати для товариша військово-обліковий документ, а також медичні документи, що стануть підставою для оформлення другої групи інвалідності та подальшого зняття з військового обліку.

Під час зустрічі фігурант повідомив, що для оформлення необхідних документів чоловіку необхідно надати паспорт громадянина України, ідентифікаційний код, зареєструватися у мобільному додатку Резерв+.

“Він додав, що зробить для клієнта статус внутрішньо переміщеної особи для зміни одного ТЦК на інший, де ділку буде простіше зробити військово-обліковий документ. Фігурант наголосив на тому, що зараз знайомому необхідно передати йому 250 доларів у якості “авансу”, щоб запустити “процес”. Проте попросив залишити гроші через бармена кафе на території СТО у Харкові”, – розповіли в прокуратурі.

Правоохоронці затримали 41-річного підозрюваного, йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 1 млн гривень.

Затриманому повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави, поєднаному з вимаганням такої вигоди.

“У межах кримінального провадження проводяться слідчі дії, перевіряється причетність працівників ТЦК до вчинення цього кримінального правопорушення”, – додали в прокуратурі.

Затримання підозрюваного в організації схеми ухилення від мобілізації в Харкові / Фото: Харківська обласна прокуратура

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