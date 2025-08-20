У Харкові чоловік із ревнощів застрелив жінку, а потім наклав на себе руки

У Харкові ввечері 19 серпня на проспекті Тракторобудівників сталася трагедія. Близько 22:10 біля житлового будинку знайшли тіла 25-річної жінки та чоловіка того ж віку з вогнепальними пораненнями.

Як повідомили в обласній поліції, за попередніми даними, між молодими людьми виник конфлікт на ґрунті ревнощів.

Реклама

Реклама

“Чоловік розбив вікно та проник у квартиру, розташовану на першому поверсі. Потерпіла намагалася втекти й вибігла на вулицю. Чоловік наздогнав її та здійснив декілька пострілів зі зброї, від яких вона загинула. Після цього він вчинив самогубство”, – розповіли правоохоронці.

Поліція вилучила з місця події речові докази. Інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України та ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою “самогубство”.