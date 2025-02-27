Кримінал

У Харкові адвокатка організувала схему для ухилянтів: оформлення фейкового опікунства коштувало 3 тис. доларів
27 Лютого 2025 13:00
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Підозрювана в організації схеми для ухилянтів адвокатка з Харкова / Фото: СБУ
Підозрювана в організації схеми для ухилянтів адвокатка з Харкова / Фото: СБУ

СБУ разом із Нацполіцією викрили чергову протиправну схему ухилення від мобілізації для військовозобов’язаних чоловіків призовного віку, яка діяла в Харкові. Організаторку – місцеву адвокатку – затримали. Особи її клієнтів встановлено.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Протиправна схема полягала у безпідставному оформленні військовозобов’язаним “опікунства” над особами, які нібито потребують постійного догляду. Це давало підстави ухилянтам отримати відстрочку від призову на військову службу.

Учасники схеми виготовляли підроблені документи про нібито проведення медичних обстежень та стаціонарних лікувань без їх фактичного проходження, складали фіктивні висновки про наявність невиліковних захворювань та про потребу у постійній сторонній допомозі, на підставі яких оформлювали відстрочки від мобілізації.

Організаторка протиправної схеми, 57-річна харківська адвокатка, залучила свого помічника, посадових осіб кількох комунальних закладів охорони здоров’я, а також колишнього співробітника одного з районних ТЦК та СП.

“Встановлено, що в одного з потенційних клієнтів адвокатка вимагала неправомірну вигоду в розмірі 3 тис. доларів США. Співробітники СБУ задокументували отримання організаторкою протиправної схеми першої частини неправомірної вигоди, після чого затримали її “на гарячому” під час отримання другої частини обумовленої суми”, – розповіли в СБУ.

Одночасно правоохоронці провели 11 санкціонованих судом обшуків за місцями роботи та мешкання фігурантів кримінального провадження, а також в їхніх транспортних засобах.

Під час обшуків вилучено:

  • підбірки документів на 23 військовозобов’язаних громадян з підколотими до них купюрами;
  • особові справи військовозобов’язаних;
  • медичні картки військовозобов’язаних;
  • мобільні телефони та комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності;
  • національна та іноземна валюта на загальну суму близько 4,5 млн гривень, які, ймовірно, були здобуті злочинним шляхом.

Також правоохоронці встановили усіх громадян, які скористалися протиправною схемою цієї адвокатки та безпідставно отримали відстрочки від мобілізації.

На підставі зібраних співробітниками СБУ доказів організаторці повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди). Їй загрожує до восьми років ув’язнення з конфіскацією майна.

Тривають слідчо-оперативні дії для додаткової кваліфікації злочинних дій організаторки, а також притягнення до кримінальної відповідальності інших причетних до схеми.

Вилучені під час обшуків речові докази / Фото: СБУ

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