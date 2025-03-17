У Харківському ТЦК заявили, що військові збили велосипедиста ненавмисно (відео)

16 березня в Індустріальному районі Харкова автомобіль Renault Express збив велосипедиста. Чоловік підвівся та втік з місця, чоловіки у військовій формі з автівки розпочали переслідування.

У Харківському ОТЦК та СП прокоментували відео ДТП, яке оприлюднили Telegram-канали.

За даними ТЦК, аварія сталася напередодні під час пересування мобільної групи оповіщення містом Харків.

“Громадянин рухався велосипедом посередині проїзної частини вузької дороги та здійснив маневр у напрямку автомобіля, яким пересувалися військовослужбовці. Унаслідок цього водій транспортного засобу на складній ділянці дороги (поворот, ускладнений припаркованим автомобілем) скоїв ненавмисний наїзд на велосипедиста”, – йдеться в повідомленні.

Як зазначили в ТЦК, після інциденту військовослужбовці зупинили автомобіль, аби “надати необхідну допомогу, однак велосипедист залишив місце події”.

У результаті порушення правил дорожнього руху учасниками дорожньо-транспортної пригоди було пошкоджено транспортний засіб велосипедиста.

За цим фактом керівництвом Харківського обласного ТЦК та СП призначено службове розслідування.

“Факт наїзду не заперечується, однак наголошуємо, що йдеться про ненавмисну подію, яка сталася за складних умов дорожньої обстановки. Компетентні органи у межах своїх повноважень встановлять усі обставини інциденту та нададуть правову оцінку діям кожного з учасників дорожнього руху”, – зазначили в ТЦК.