Політика

У Гаазі розпочався суд над екс-керівником Косово

3 Квітня 2023 16:08
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гаага

У Гаазькому суді розпочався процес у справі проти екс-керівника Косово Хашима Тачі, якого звинувачують у військових злочинах у 1998-1999 роках, коли він очолював Визвольну армію Косова (ВАК), повідомляє Reiuters.

“Я абсолютно невинний”, – сказав він сьогодні, виступаючи на засіданні.

Ще троє звинувачених у злочинах поряд із Тачі – Кадрі Веселі, Реджеп Селімі та Якуп Красничі – також заявили про свою невинність.

Прокурор Алекс Уайтінг, у свою чергу, заявив, що сторона звинувачення готова довести провину ВАК у “сотнях вбивств та незаконних затримань у Косові та на півночі Албанії у 1998 та 1999 роках”, а також що “четверо обвинувачених несуть відповідальність за ці злочини, оскільки були військовими керівниками ВАК.

Захист Тачі виступатиме 4 квітня, а наступного тижня у суді виступатимуть свідки у цій справі, зазначає агентство.

Спецпрокуратура міжнародного суду зі злочинів у Косові у 2020 році пред’явила Тачі та кільком його соратникам звинувачення у військових злочинах, скоєних у період конфлікту у цьому сербському автономному краї у 1998-1999 роках. Потім звинувачення проти нього підтвердив Гаазький суд. Після цього Тачі, який обіймав посаду голови адміністрації автономного краю Косово та Метохія, подав у відставку.


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