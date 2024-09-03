Монголія “пояснила” відмову заарештувати Путіна

Монголія не буде заарештовувати президента Росії Володимира Путіна за ордером Міжнародного кримінального суду, оскільки перебуває у стані енергетичної залежності і дотримується політики нейтралітету.

Про це заявив представник уряду країни, передає Politico.

За його словами, Монголія імпортує 95% своїх нафтопродуктів і понад 20% електроенергії із сусідніх країн.

“Ці поставки мають вирішальне значення для забезпечення нашого існування та існування нашого народу. Монголія завжди дотримувалася політики нейтралітету в усіх своїх дипломатичних відносинах”, – сказав представник уряду.

Путін прибув до Монголії з офіційним візитом 2 вересня. Монголія – член Міжнародного кримінального суду (МКС) і мала заарештувати російського президента за ордером суду.