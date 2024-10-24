МКС: Монголія порушила зобов’язання, не арештувавши Путіна

Монголія не виконала вимогу МКС та не заарештувала президента РФ Володимира Путіна, йдеться у повідомленні суду від 24 жовтня з посиланням на рішення Палати попереднього провадження.

Там зазначили, що особистий імунітет, зокрема імунітет глав держав, не може бути оскарженим у МКС. Тож держави-учасниці та ті, хто визнає юрисдикцію МКС, зобов’язані заарештовувати та видавати людей, які підпадають під ордер Суду, незалежно від офіційної посади чи громадянства.

Там також нагадали, що згідно зі статтею 86 Римського статуту всі держави-учасниці повинні повністю співпрацювати з Судом для підтримки його мандату.

“З огляду на серйозність відмови Монголії співпрацювати з Судом Палата вважала за необхідне передати це питання на розгляд Асамблеї держав-учасниць”, – додали там.

Максимальне “покарання”, яке загрожує Монголії за рішенням Асамблеї держав-учасниць – це позбавлення процедурних можливостей аж до права пропонувати кандидатури нових суддів МКС. Водночас у 2024-му до Суду уперше в історії обрали представника Монголії, термін повноважень якого становитиме дев’ять років.