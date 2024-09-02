Політика

Путін прибув у Монголію, яка визнає юрисдикцію МКС
2 Вересня 2024 17:25
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гаага, путін
Президент РФ Володимир Путін / Фото: REUTERS

Президент РФ Володимир Путін у понеділок, 2 вересня, прибув із офіційним візитом у Монголію. Вона визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду.

Про приїзд повідомляють прокремлівські інформагентства РФ.

Путін планував цей візит на запрошення президента Монголії Ухнагійна Хурелсуха. Країна визнає юрисдикцію МКС, який в березні 2023 року видав ордер на арешт Путіна.

Водночас, у Кремлі не хвилюються через візит Путіна до Монголії. Як повідомляє Інтерфакс, Путін отримав гарантії, що не буде заарештований за ордером МКС.


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