У Гаазі натякнули, що очікують від ПАР арешту Путіна, якщо той приїде у Йоханнесбург

Південно-Африканська Республіка має “вчинити правильно” і дотримуватися міжнародного права, якщо президент Росії Володимир Путін у серпні прибуде на саміт БРІКС у Йоганнесбурзі. Про це заявив в інтерв’ю американському телеканалу CNN прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) у Гаазі Карім Хан.

“ПАР протягом десятиліть відчувала на собі злочин проти людства, злочин апартеїду, я не думаю, що їй потрібні мої повчання”, – наголосив Хан. Ця країна добровільно стала учасницею МКС, вона знає, що означає закон, і я думаю, що вона вчинить правильно, додав він.

У березні нинішнього року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Володимира Путіна, а також уповноважену з прав дитини в РФ Марію Львову-Бєлову, підозрюючи їх у військовому злочині – насильницькій депортації українських дітей з окупованих територій України до Росії. Оскільки суд у Гаазі не проводить заочних процесів, Путін має бути або виданий Москвою, або заарештований за межами РФ.

Більшість країн світу – 123 – ратифікували Римський статут, який юридично зобов’язує їх співпрацювати з МКС, у тому числі виконувати видані ним ордери на арешт.