У фруктах і овочах із Каліфорнії виявили сліди потенційно небезпечних “вічних хімікатів”

У деяких фруктах і овочах, вирощених у Каліфорнії, можуть міститися залишки пестицидів PFAS, відомих як «вічні хімікати». Такі висновки зробили дослідники після аналізу даних державного тестування.

Про це повідомляє Medical Xpress.

Дослідники з Environmental Working Group проаналізували результати державних перевірок і виявили залишки пестицидів PFAS у 348 із 930 зразків фруктів і овочів — це 37% перевіреної продукції.

Зразки охоплювали 78 видів фруктів і овочів, вирощених традиційним способом. У 40 із них — приблизно 51% — були виявлені сліди пестицидів PFAS.

Особливо високі показники зафіксували в деяких фруктах. Понад 90% перевірених нектаринів, слив і персиків містили PFAS-пестицид флудаксонил — фунгіцид, який застосовують для запобігання появі плісняви під час зберігання та транспортування.

В інших фруктах також часто виявляли ці речовини. У 80% або більше зразків черешні, полуниці та винограду знайшли пестициди PFAS. Полуниця містила 10 різних типів таких пестицидів — найбільше серед усіх перевірених культур.

Полуниця та виноград також входять до числа найцінніших сільськогосподарських культур Каліфорнії. У 2023 році продажі полуниці принесли фермерам близько 3 мільярдів доларів, а винограду — приблизно 6,5 мільярда.

PFAS — це група хімічних речовин, які широко застосовують у виробництві антипригарного посуду, електроніки та пестицидів. Вони відомі тим, що можуть дуже довго зберігатися у довкіллі.

Дослідники зазначають, що деякі PFAS пов’язують із ризиками для здоров’я, зокрема можливими порушеннями імунної системи, репродуктивної функції та розвитку.

Аналіз також показав прогалини у контролі за пестицидами. У США майже 70 пестицидів, які відповідають визначенню PFAS, зареєстровані Агентством з охорони довкілля і становлять близько 14% усіх інгредієнтів пестицидів.

За даними державних реєстрів, з 2018 до 2023 року в Каліфорнії використовували 52 різні пестициди PFAS. Загалом щороку на сільськогосподарських угіддях штату застосовують приблизно 2,5 мільйона фунтів таких речовин.

Попри це, фахівці наголошують, що фрукти й овочі залишаються важливою частиною здорового харчування.

Щоб зменшити можливий вплив пестицидів, експерти радять ретельно мити продукти, користуватися спеціальними довідниками щодо залишків пестицидів і, за можливості, обирати органічну продукцію.

Водночас у деяких культурах під час дослідження не виявили слідів PFAS-пестицидів. Серед них — батат, цвітна капуста, помідори, кавуни, гриби, солодка кукурудза та авокадо.