У Франції затримали ватажка харківської банди “Залютинські”

У співпраці українських поліцейських та жандармерії у Франції затримали ватажка банди “Залютинських”.

Як повідомляє Нацполіція, угруповання спеціалізувалося на викраденні авто та майнових злочинах на території лазурного узбережжя Франції. В Україні до великої війни злочинці “віджимали” бізнеси у мешканців Харківської області.

“У результаті співпраці з колегами з Французької Жандармерії завдяки каналам Європолу правоохоронці встановили, що злочинне угруповання причетне до низки злочинів на півдні Франції. Упродовж 2023-2024 років фігуранти незаконно заволоділи автівками, здійснили підпал транспортного засобу, скоювали напади на громадян або викрадення майна. Серед потерпілих — громадяни Франції та України”, – йдеться у повідомленні.

За погодженням з органами юстиції Французької Республіки та за підтримки Європолу 2-4 липня на території Франції та України правоохоронці провели спільні заходи для знешкодження діяльності угруповання.

“У Франції затримали лідера угруповання – 43-річного громадянина України та 44-річного його спільника. Раніше французькі поліцейські затримали ще одного учасника відокремленого підрозділу “Залютинських” одразу після викрадення авто”, – додали правоохоронці.

Окрім того, поліцейські спільно з Офісом Генерального прокурора провели слідчі дії в осіб, причетних до діяльності “Залютинських” на території України. Вилучені зброя, наркотики, гроші, автомобілі, чорнові записи тощо.

Затриманим у Франції фігурантам вже обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Проводяться подальші спільні заходи для аналізу вилученого та збору доказової бази для притягнення до відповідальності й інших фігурантів.