Кримінал

У Франції затримали ватажка харківської банди “Залютинські”
5 Липня 2024 15:41
читать на русском →

У співпраці українських поліцейських та жандармерії у Франції затримали ватажка банди “Залютинських”.

Як повідомляє Нацполіція, угруповання спеціалізувалося на викраденні авто та майнових злочинах на території лазурного узбережжя Франції. В Україні до великої війни злочинці “віджимали” бізнеси у мешканців Харківської області.

“У результаті співпраці з колегами з Французької Жандармерії завдяки каналам Європолу правоохоронці встановили, що злочинне угруповання причетне до низки злочинів на півдні Франції. Упродовж 2023-2024 років фігуранти незаконно заволоділи автівками, здійснили підпал транспортного засобу, скоювали напади на громадян або викрадення майна. Серед потерпілих — громадяни Франції та України”, – йдеться у повідомленні.

За погодженням з органами юстиції Французької Республіки та за підтримки Європолу 2-4 липня на території Франції та України правоохоронці провели спільні заходи для знешкодження діяльності угруповання.

“У Франції затримали лідера угруповання – 43-річного громадянина України та 44-річного його спільника. Раніше французькі поліцейські затримали ще одного учасника відокремленого підрозділу “Залютинських” одразу після викрадення авто”, – додали правоохоронці. 

Окрім того, поліцейські спільно з Офісом Генерального прокурора провели слідчі дії в осіб, причетних до діяльності “Залютинських” на території України. Вилучені зброя, наркотики, гроші, автомобілі, чорнові записи тощо.

Затриманим у Франції фігурантам вже обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Проводяться подальші спільні заходи для аналізу вилученого та збору доказової бази для притягнення до відповідальності й інших фігурантів.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
5 Липня 2024 16:42

На саміті НАТО союзники погодять “суттєвий пакет допомоги” для України, – Столтенберг
5 Липня 2024 19:27

Кабмін затвердив список послуг, які можуть бути платними у державних лікарнях
5 Липня 2024 18:15

Корвет “Гетьман Іван Мазепа” вийшов на ходові випробування (відео)
5 Липня 2024 17:38

Про що розмовляли Путін та Орбан
5 Липня 2024 14:48

Лідер лейбористів Кір Стармер офіційно очолив уряд Великої Британії
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій БУТУСОВ

На кому насправді тримається наш фронт
Сергій ПРИТУЛА

Ми маємо вгризатися у європейську цивілізацію
Анна ГІН

Нельзя привыкать к войне
Павло КАЗАРІН

Щойно в нас зникнуть ресурси — війна добереться до решти світу
Юрій БІРЮКОВ

Скрепы — наше всё
Костянтин НЕМІЧЕВ

Що по Харкову?
усі думки