Суспільство

У Франції перша група українських пілотів пройшла підготовку на Alpha Jet
20 Вересня 2024 18:43
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допомога, франція
Завершення навчання першої групи українських пілотів на Alpha jet у Франції / Фото: ЗС Франції

Перша група українських військових пілотів завершила підготовку у Франції на реактивних навчально-тренувальних літаках Alpha Jet.

Про це повідомили у генштабі французької армії.

Навчання українських пілотів тривали на південному заході Франції. Важливий етап їхніх тренувань – польоти на Alpha Jet. Це літак Patrouille de France (французької національної пілотажної групи, що діє у складі ВПС Франції), який тривалий час використовували для навчання французьких пілотів.

Підготовка українських льотчиків є частиною оборонної допомоги від Франції.


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