У Франції перша група українських пілотів пройшла підготовку на Alpha Jet

Перша група українських військових пілотів завершила підготовку у Франції на реактивних навчально-тренувальних літаках Alpha Jet.
Про це повідомили у генштабі французької армії.
Навчання українських пілотів тривали на південному заході Франції. Важливий етап їхніх тренувань – польоти на Alpha Jet. Це літак Patrouille de France (французької національної пілотажної групи, що діє у складі ВПС Франції), який тривалий час використовували для навчання французьких пілотів.
Підготовка українських льотчиків є частиною оборонної допомоги від Франції.
La France vient d'achever la formation de la première promotion de pilotes ukrainiens sur Alphajet. Depuis mars 2024, l'@Armee_de_lair forme des pilotes 🇺🇦 répondant à un besoin opérationnel de @DefenceU.— Armée française – Opérations militaires (@EtatMajorFR) September 20, 2024
Soutien résolu de la France à l'effort de guerre ukrainien. pic.twitter.com/T8Pufm0rlt