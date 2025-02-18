Кримінал

У ДТП на Львівщині машину розірвало навпіл: двоє пасажирів загинули, водій втік
18 Лютого 2025 16:06
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У ДТП на Львівщині загинули двоє людей / Фото: Поліція Львівщини
У ДТП на Львівщині загинули двоє людей / Фото: Поліція Львівщини

Поліцейські повідомили про підозру водію, який у стані алкогольного сп’яніння вчинив смертельну ДТП у Львівському районі та втік. Загинули двоє пасажирів легковика, ще двоє дістали тілесні ушкодження.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 15 лютого, близько 5:50, у селі Кимир Львівського району.

Як попередньо встановили поліцейські, водій автомобіля ВАЗ 2108, 23-річний житель Львівського району, не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини і врізався у бетонну основу моста.

Внаслідок ДТП пасажири легковика – 20-річна жінка та 21-річний чоловік – загинули на місці. Ще два пасажири – 18-річний та 33-річний чоловіки – дістали тілесні ушкодження та були госпіталізовані. Водій залишив місце події.

“Проведеними розшуковими заходами поліцейські встановили його місцеперебування та затримали. Встановлено, що водій перебував у стані алкогольного сп’яніння”, – розповіли в поліції.

Затриманому повідомили про підозру за двома статтями:

  • порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що спричинило смерть кількох осіб;
  • залишення людей в небезпеці.

Максимальне покарання, передбачене санкціями статей – позбавлення волі на строк до дванадцяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від семи до десяти років.

ВАЗ після зіткнення з бетонною перешкодою на Львівщині / Фото: Поліція Львівщини

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