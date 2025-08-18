У ДТП на Київщині загинули двоє дорослих та дитина

Сьогодні, 18 серпня о 12:40, на трасі Київ — Одеса поблизу села Гостра Могила Київської області сталося зіткнення легковика Citroën та вантажівки Volvo. Троє людей загинули.
Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Київській області.
По прибуттю рятувальники встановили, що сталося зіткнення легкового автомобіля Citroën із вантажним автомобілем Volvo, внаслідок чого легковий автомобіль опинився на узбіччі.
У результаті зіткнення загинули троє людей, зокрема одна дитина. Рятувальники деблокували тіла загиблих.
Причини та обставини аварії з’ясовуються.