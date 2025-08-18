        Кримінал

        У ДТП на Київщині загинули двоє дорослих та дитина

        Галина Шподарева
        18 Серпня 2025 16:11
        Рятувальники на місці ДТП на Київщині / Фото: ДСНС
        Сьогодні, 18 серпня о 12:40, на трасі Київ — Одеса поблизу села Гостра Могила Київської області сталося зіткнення легковика Citroën та вантажівки Volvo. Троє людей загинули.

        Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Київській області.

        По прибуттю рятувальники встановили, що сталося зіткнення легкового автомобіля Citroën із вантажним автомобілем Volvo, внаслідок чого легковий автомобіль опинився на узбіччі.

        У результаті зіткнення загинули троє людей, зокрема одна дитина. Рятувальники деблокували тіла загиблих.

        Причини та обставини аварії з’ясовуються.

        Наслідки ДТП на Київщині / Фото: ДСНС

