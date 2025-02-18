У ДСНС некомплект кадрів сягає 25%, – Даник

У системі ДСНС України наразі спостерігається 25% некомплекту кадрів, проте весь оперативний склад залишається заброньованим.

Як повідомив голова ДСНС Андрій Даник в інтерв’ю “Укрінформу”, 538 рятувальників за власним бажанням перейшли до бойових підрозділів. Також четверо співробітників перебувають у російському полоні, ще один вважається зниклим безвісти. Двох рятувальників вдалося повернути з полону.

За його словами, рятувальники не лише працюють у зонах бойових дій, а й виконують звичні завдання, як-от гасіння пожеж у мирних регіонах.

“Тому потрібно, щоб для ефективного та швидкого реагування на них була, відповідно, достатня кількість рятувальників. На сьогодні ми маємо оптимальну кількість співробітників, які можуть надавати допомогу населенню і ліквідовувати наслідки надзвичайних ситуацій та інших подій”, — сказав він.