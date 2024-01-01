Суспільство

У Донецькій області ССО ліквідували ЗРК “Бук” окупантів

1 Січня 2024 13:05
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ссо

Оператори 3-го окремого полку Сил спеціальних операцій Збройних сил України знищили на донецькому напрямку зенітний ракетний комплекс “Бук-М2” російських окупантів та станцію виявлення та цілевказівки 9С36, що входить до складу комплексу.

“Оператори ССО навели на ворожий “Бук-М2″ та РЛС вогонь ракетного підрозділу Сил оборони. У результаті професійного коригування та точного вогневого ураження техніка противника знищено”, – повідомляється на сторінці СЗГ ЗСУ.

У повідомленні наголошується, що ЗРК “Бук” призначений, зокрема, для ураження авіації, тактичних балістичних та авіаційних ракет, надводних та наземних цілей.


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