У Дніпропетровській області дворічний хлопчик пережив анафілактичний шок після укусу оси

Днями за номером 103 зателефонували родичі дворічного хлопчика, який втратив свідомість після укусу оси. На виклик у селище Самарівського району виїхала бригада медиків.

Про це повідомила співробітниця Самарівської станції екстреної медичної допомоги Тетяна Єсич.

Реклама

Реклама

За словами матері постраждалого, хлопчика вкусила оса за палець на нозі, після чого з’явилася блювота, а через 10 хвилин він знепритомнів. На момент прибуття медиків стан пацієнта був важким: порушення свідомості та ознаки шоку.

Парамедики зробили внутрішньом’язове введення розчину адреналіну, інгаляцію кисню та інфузію фізіологічного розчину.

У супроводі матері хлопчика у важкому стані госпіталізували, а після стабілізації стану та відновлення свідомості його перевели до дитячої лікарні.