У Дніпрі жінка знімала порнографічні відео за участі свого 11-річного сина: рішення суду

Жителька Дніпра разом зі старшим сином та знайомим використовувала свого 11-річного сина для виготовлення та збуту дитячої порнографії.

Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура.

Прокурори довели, що з 2022 по 2024 рік обвинувачена спільно зі знайомим та старшим сином виготовляли та розповсюджували дитячу порнографію. Для її виготовлення вона використовувала свого 11-річного сина.

Зловмисники створили сторінку у соцмережі та закритий Telegram-канал, де за грошову винагороду розповсюджували фото- та відеоматеріали порнографічного характеру.

“Крім цього, жінка передала свого малолітнього сина громадянину іншої держави для сексуальної експлуатації, який розбещував дитину”, – розповіли в прокуратурі.

Жінці інкриміновано ч. 2 ст. 156, ч. 4 ст. 301-1, ч. 2 ст. 304, ч. 3 ст. 149, ст. 166 КК України, сину – ч.ч. 2, 3, 4 ст. 301-1 КК України. Її засуджено до 10 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного їй майна. Старшому сину призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з випробуванням, встановивши іспитовий строк 2 роки.

Обвинувачена свою вину визнала у повному обсязі та до набрання вироком законної сили перебуватиме під вартою. Щодо її спільника судовий розгляд триває, він обвинувачується за ч. 4 ст. 301-1 КК України.