У Дніпрі затримали посадовицю екоінспекції з понад мільйоном доларів готівкою

Правоохоронці викрили начальницю відділу Державної екологічної інспекції Придніпровського округу на незаконному збагаченні, повідомили Офіс Генпрокурора та Нацполіція.

Елітна квартира, BMW і понад мільйон доларів готівкою: на Дніпропетровщині затримали чиновницю екоінспекції / Фото: Нацполіція

За даними слідства, посадовиця, уповноважена на виконання функцій держави, набула необґрунтовані активи на понад 50 млн грн. Зокрема, квартиру площею понад 100 м² у преміальному житловому комплексі та автомобіль BMW 520i, які вона оформила на свого сина, аби приховати походження майна.

Під час обшуків 31 жовтня за місцем проживання підозрюваної вилучено понад 880 тис. доларів, 210 тис. євро, ювелірні вироби та інші коштовності — загалом більш як на 46 млн грн.

Жінку затримано в порядку ст. 208 КПК України. Їй повідомлено про підозру за ст. 368-5 Кримінального кодексу — незаконне збагачення. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави в розмірі 30 млн грн.