У Дніпрі затримали дитячого реабілітолога, який коригував обстріли трьох областей

СБУ затримала у Дніпрі ще агента ФСБ, який коригував обстріли Харківської, Дніпропетровської та Полтавської областей. Пошуком і передачею координат української ППО займався завербований тренер-реабілітолог дітей з інвалідністю,

Про це повідомили в СБУ.

Російський агент відстежував військові об’єкти під час поїздок на власному авто. У разі виявлення потенційних “цілей” він позначав їхні локації на гугл-картах і робив детальний опис місцевості.

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Зібрані відомості він накопичував на своєму смартфоні для подальшого звіту куратору від ФСБ.

“Співробітники СБУ викрили агента, поетапно задокументували його шпигунську діяльність і затримали. Також Служба безпеки провела заходи з убезпечення локацій Сил оборони в зоні ворожої розвідактивності”, – розповіли в СБУ.

За даними слідства, російські спецслужби завербували чоловіка через Телеграм-канал з пошуку “легких заробітків”.

Під час обшуків у затриманого вилучено ноутбук та мобільний телефон із доказами роботи на ФСБ. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.