Кримінал

У Дніпрі водій Tesla провіз на капоті військового ТЦК: відкрито кримінальне провадження
11 Березня 2025 09:36
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Військовий на капоті автівки в Дніпрі / Скриншот
Військовий на капоті автівки в Дніпрі / Скриншот

10 березня у Telegram-каналах з’явилося відео, на якому чоловік в однострої лежить на капоті автомобіля під час руху транспорту. Відео було знято з салону автівки.

У Дніпропетровському обласному ТЦК та СП розповіли деталі.

За даними ТЦК, 10 березня під час оповіщення військові разом із поліцейськими виявили двох порушників військового обліку, які перебувають у розшуку.

“До місця події під’їхав автомобіль Tesla. Водій, який представився керівником виявлених осіб, не мав при собі жодного військово-облікового документа та почав поводитися агресивно. Він наказав військовозобов’язаним сісти до авто, однак їх зупинили працівники поліції”, – йдеться в повідомленні.

За офіційними даними, водій штовхнув одного з працівників ТЦК та СП, після чого раптово сів за кермо, різко почав рух і збив іншого військовослужбовця. Постраждалий опинився на капоті автомобіля та зазнав тілесних ушкоджень.

“Ступінь тяжкості його травм буде встановлено фахівцями під час медичного дослідження в рамках кримінального провадження. Наразі він перебуває у медичному закладі, його життю нічого не загрожує. Постраждалому військовослужбовцю надано необхідну медичну допомогу”, – розповіли в ТЦК.

Стосовно правопорушника зареєстровано кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України – умисне легке тілесне ушкодження.


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