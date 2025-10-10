У Дніпрі ТЦКшник потрапив під слідство: обіцяв за $20 тисяч вплинути на ВЛК

Поліція Дніпропетровської області спільно з прокуратурою викрила військовослужбовця одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки міста Дніпра, який організував схему ухилення від мобілізації.

У Дніпрі викрили військового ТЦК на хабарі / Фото: Нацполіція

За даними слідства, посадовець вимагав 20 тисяч доларів США за «вирішення питання» щодо визнання осіб непридатними до військової служби. Він обіцяв вплинути на членів військово-лікарської комісії, щоб виключити потенційних призовників із військового обліку.

Військовослужбовця затримали 8 жовтня під час отримання частини хабаря — 4100 доларів. Під час обшуку в нього вилучили готівку, мобільні телефони, а також військово-облікові документи на різних осіб, знайдені в автомобілі та за місцем проживання.

Слідчі ГУНП у Дніпропетровській області задокументували злочин спільно з оперативниками управління стратегічних розслідувань під процесуальним керівництвом Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України — одержання неправомірної вигоди службовою особою. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.