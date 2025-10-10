У Дніпрі ТЦКшник потрапив під слідство: обіцяв за $20 тисяч вплинути на ВЛК

Поліція Дніпропетровської області спільно з прокуратурою викрила військовослужбовця одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки міста Дніпра, який організував схему ухилення від мобілізації.
За даними слідства, посадовець вимагав 20 тисяч доларів США за «вирішення питання» щодо визнання осіб непридатними до військової служби. Він обіцяв вплинути на членів військово-лікарської комісії, щоб виключити потенційних призовників із військового обліку.
Військовослужбовця затримали 8 жовтня під час отримання частини хабаря — 4100 доларів. Під час обшуку в нього вилучили готівку, мобільні телефони, а також військово-облікові документи на різних осіб, знайдені в автомобілі та за місцем проживання.
Слідчі ГУНП у Дніпропетровській області задокументували злочин спільно з оперативниками управління стратегічних розслідувань під процесуальним керівництвом Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.
Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України — одержання неправомірної вигоди службовою особою. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.