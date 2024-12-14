Кримінал

У Дніпрі стався вибух: загинула людина, поранено двох поліцейських
14 Грудня 2024 18:06
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вибух, дніпро
На місці вибуху в одному з центральних районів Дніпра працює поліція / Фото Нацполіція

Внаслідок вибуху в одному з центральних районів Дніпра, за попередньою інформацією, загинула людина, є поранені, серед них – двоє поліцейських. Потерпілі доставлені до лікарні.

Про це повідомили в Нацполіції.

Подія сталася 14 грудня близько 14:45. Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група поліції, вибухотехніки, криміналістична лабораторія та всі профільні служби. Встановлюються обставини вибуху, після чого буде надана правова кваліфікація події.

За словами очевидців, вибух стався на перетині вулиць Степана Бандери та Лесі Українки поблизу автівки – спрацював вибуховий пристрій.

У мережі опубліковано відео моменту вибуху:


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