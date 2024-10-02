Кримінал

У Дніпрі подружжя агентів ФСБ шпигувало за українською ППО та підпалювало релейні шафи
2 Жовтня 2024 10:08
читать на русском →
зрада, сбу
СБУ затримала подружжя російських агентів / Фото: СБУ

Служба безпеки затримала у Дніпрі подружжя агентів ФСБ, яке шпигувало за українською ППО та підпалювало об’єкти Укрзалізниці.

Як розповіли у СБУ,  ворожими агентами виявилися 40-річний місцевий житель та його 36-річна дружина.

“Фігуранти діяли в парі з чітким розподілом обов’язків під час виконання ворожих завдань. Так, наприклад, жінка розвідувала місця базування підрозділів протиповітряної оборони ЗСУ. Отримані дані вона передавала своєму чоловікові, а далі він месенджером пересилав їх ФСБ”, – йдеться у повідомленні.

Окрім цього чоловік займався підпалами. Задокументовано, що він спалив релейну шафу на одній з головних ліній залізничного сполучення в регіоні.

Під час обшуку у затриманих вилучено засоби підпалу, ворожі “агітки” та мобільні телефони із доказами комунікації з ФСБ.

Зловмисники перебувають під вартою. Зраднику загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна, його спільниці – 8 років тюрми.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
2 Жовтня 2024 12:52

ЗСУ офіційно підтвердили вихід із Вугледару
2 Жовтня 2024 12:07

Населення України, за прогнозами, до 2051 року скоротиться до 25 мільйонів
2 Жовтня 2024 11:47

Балістика, дрони та співпраця: в Україні пройшов Міжнародний форум оборонних індустрій-2024
2 Жовтня 2024 10:55

Після захоплення Вугледару Україна втратила увесь Волноваський район
2 Жовтня 2024 09:44

Окупанти поцілили по припортовій інфраструктурі Одещині (фото)
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Як Китай пропонує закінчити війну в Україні
Віктор АЛЄКСЄЄВ

Китайський чинник
Юрій САПРОНОВ

Когда начнём ДЕЛАТЬ, а не “исполнять”?
Ігор ЧЕРНЯК

Всім за кордон не можна, але єсть нюанс
Віктор АЛЄКСЄЄВ

Майбутнє України: між війною і відновленням
Віталій ПОРТНИКОВ

Рідна мова Путіна
усі думки