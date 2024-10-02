У Дніпрі подружжя агентів ФСБ шпигувало за українською ППО та підпалювало релейні шафи

Служба безпеки затримала у Дніпрі подружжя агентів ФСБ, яке шпигувало за українською ППО та підпалювало об’єкти Укрзалізниці.

Як розповіли у СБУ, ворожими агентами виявилися 40-річний місцевий житель та його 36-річна дружина.

“Фігуранти діяли в парі з чітким розподілом обов’язків під час виконання ворожих завдань. Так, наприклад, жінка розвідувала місця базування підрозділів протиповітряної оборони ЗСУ. Отримані дані вона передавала своєму чоловікові, а далі він месенджером пересилав їх ФСБ”, – йдеться у повідомленні.

Окрім цього чоловік займався підпалами. Задокументовано, що він спалив релейну шафу на одній з головних ліній залізничного сполучення в регіоні.

Під час обшуку у затриманих вилучено засоби підпалу, ворожі “агітки” та мобільні телефони із доказами комунікації з ФСБ.

Зловмисники перебувають під вартою. Зраднику загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна, його спільниці – 8 років тюрми.