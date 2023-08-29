Кримінал

У Дніпрі патрульний застрелив чоловіка, поліція розпочала службове розслідування

29 Серпня 2023 21:15
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поліція

У Дніпрі патрульний поліцейський застосував проти чоловіка табельну вогнепальну зброю, завдавши йому смертельного поранення, керівництвом Національної поліції призначене службове розслідування.

Про це повідомила патрульна поліція Дніпропетровської області.

Як зазначається, подія сталася у вівторок, 29 серпня, на проспекті Івана Мазепи.

На місці працюють усі профільні служби, зокрема слідчо-оперативна група та криміналісти поліції, а також співробітники Державного бюро розслідувань, які в межах кримінального провадження встановлюватимуть усі обставини події.

Патрульні від виконання обов’язків відсторонені.


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