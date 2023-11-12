Політика

У Дніпрі мовний скандал: там викладачка відмовлялася розуміти українську

12 Листопада 2023 13:24
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У Дніпрі викладачка державного медичного університету (ДДМУ) на практичному занятті нібито вимагала від студентки відповідати російською мовою, коли дівчина відмовилася – педагогиня не схотіла приймати її відповідь.

Про мовний скандал розповів підприємець Андрій Табінський у Facebook, пише ТСН.

“Кричущий випадок трапився вчора в Дніпрі – у вищому навчальному закладі. Якби не дізнався про це з перших уст, то й не повірив би, що таке сьогодні взагалі можливе”, – зазначив він.

За його словами, йдеться про пару “Пропедевтика внутрішніх хвороб”, яку викладає Новоженіна Людмила Іванівна. Саме вона заборонила студентці третього курсу Магдалині Пельчар відповідати українською мовою.

“Магдалина відповіла, що цієї мови не знає і нею розмовляти не буде. На це викладачка відреагувала з сарказмом – мовляв студентці в такому випадку потрібно йти навчатися до Кембриджа або Львова, бо у себе на практичних заняттях вона хоче чути російську мову. Після цього викладачка тупо відмовилась приймати відповідь студентки”, – розповів подробиці скандалу Андрій Табінський.

Він назвав дії викладачки абсолютною дискримінацією за мовною ознакою, порушенням мовного законодавства і прав людини, що в час війни є ще й відвертою роботою на ворога.


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