У “Дії” з’явився новий сервіс – скасування шерингу авто

Як повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, українці понад 132 тисяч разів пошерили авто в “Дії”. Сьогодні у застосунку запущено новий сервіс — скасування шерингу авто.
“Якщо ви раніше поділилися техпаспортом у Дії, можете зупинити шеринг. Без черг, паперів та довгих очікувань. Послуга доступна як для власника авто, так і для належного користувача”, – написав Федоров у соцмережі.
Щоб скасувати шерінг власнику авто:
- відкрийте Дію;
- виберіть Послуги — Шеринг авто;
- натисніть Скасувати шеринг.
Для належних користувачів:
- відкрийте Дію;
- перейдіть до Меню свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу;
- виберіть Відмовитися від користування авто — Почати;
- расшерте сформований екран із запитом власнику для підтвердження.
Запит передається на перевірку до сервісного центру МВС, власник або належний користувач отримає сповіщення із результатом — і техпаспорт зникне з “Дії” належного користувача.