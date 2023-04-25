Техно

У “Дії” з’явився новий сервіс – скасування шерингу авто

25 Квітня 2023 12:40
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Як повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, українці понад 132 тисяч разів пошерили авто в “Дії”. Сьогодні у застосунку запущено новий сервіс — скасування шерингу авто.

“Якщо ви раніше поділилися техпаспортом у Дії, можете зупинити шеринг. Без черг, паперів та довгих очікувань. Послуга доступна як для власника авто, так і для належного користувача”, – написав Федоров у соцмережі.

Щоб скасувати шерінг власнику авто:

  • відкрийте Дію;
  • виберіть Послуги — Шеринг авто;
  • натисніть Скасувати шеринг.

Для належних користувачів:

  • відкрийте Дію;
  • перейдіть до Меню свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу;
  • виберіть Відмовитися від користування авто — Почати;
  • расшерте сформований екран із запитом власнику для підтвердження.

Запит передається на перевірку до сервісного центру МВС, власник або належний користувач отримає сповіщення із результатом — і техпаспорт зникне з “Дії” належного користувача.


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