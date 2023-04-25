У “Дії” з’явився новий сервіс – скасування шерингу авто

Як повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, українці понад 132 тисяч разів пошерили авто в “Дії”. Сьогодні у застосунку запущено новий сервіс — скасування шерингу авто.

“Якщо ви раніше поділилися техпаспортом у Дії, можете зупинити шеринг. Без черг, паперів та довгих очікувань. Послуга доступна як для власника авто, так і для належного користувача”, – написав Федоров у соцмережі.

Щоб скасувати шерінг власнику авто:

відкрийте Дію;

виберіть Послуги — Шеринг авто;

натисніть Скасувати шеринг.

Для належних користувачів:

відкрийте Дію;

перейдіть до Меню свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу;

виберіть Відмовитися від користування авто — Почати;

расшерте сформований екран із запитом власнику для підтвердження.

Запит передається на перевірку до сервісного центру МВС, власник або належний користувач отримає сповіщення із результатом — і техпаспорт зникне з “Дії” належного користувача.