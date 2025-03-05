У Дії з’явиться дозвіл на зброю: у Мінцифри озвучили деталі

У Міністерстві цифрової трансформації України анонсували появу дозволів на зброю у “Дії”. Бета-тестування послуги “Дозвіл на зброю” у застосунку завершується і найближчим часом послуга стане доступною для всіх українців.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, пише Укрінформ.

“Хочу анонсувати послугу у “Дії”, яка стосується не тільки ветеранів, проте, думаю, що серед ветеранів вона також буде популярною. Це “Дозвіл на зброю”. Найближчим часом, сподіваюся, що у цьому місяці, ми вже її запустимо. Вона зараз у бета-тесті”, – сказав Федоров.

Міністр підкреслив, що “Дозвіл на зброю” стане комплексною послугою, яка дозволить не лише подати в “Дії” заявку на отримання дозволу на зберігання, носіння та придбання зброї. У застосунку можна буде отримати відповідний документ, якого буде достатньо для того, щоб пред’явити за потреби.

“Не потрібно буде з собою носити будь-які інші дозвільні документи. Тільки документ у “Дії”, QR-код, як завжди”, – додав Федоров.

Нагадаємо, станом на 19 жовтня правоохоронці ухвалили вже 461,8 тис. рішень про надання різних видів дозвільних документів за заявами громадян України, поданими через Єдиний реєстр зброї.