У “Дії” запрацював ШІ-асистент, який надає послуги в чаті

На порталі “Дія” запустили анонсованого раніше ШІ-асистента. До 2030 року Україну планують вивести в першу трійку країн світу за розробкою та інтеграцією штучного інтелекту в публічний сектор.

Про це повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров.

За словами Федорова, Україна запускає першого у світі державного ШІ-агента, який не просто відповідає на запитання, а надає послуги безпосередньо в чаті.

У Мінцифри продемонстрували тестування функції: на запит надати довідку про доходи надходить відповідь, що незабаром такий документ з’явиться в особистому кабінеті на порталі, а сповіщення про це прийде на пошту.

ШІ-асистент незабаром стане доступним також і в мобільному застосунку “Дії”.

“Україна робить ставку на штучний інтелект. І це не тренд, а наша чітка місія — до 2030 року увійти до топ-3 країн світу за розробкою та інтеграцією ШІ в публічний сектор”, — зазначив Федоров.

У планах також — трансформувати “Дію” з цифрового сервісу на повноцінного ШІ-агента, який працюватиме 24/7 та надаватиме послуги “без заповнення зайвих форм і полів”.