У Дії вже 23 млн користувачів — це близько 81% дорослого населення України

У застосунку Дія вже понад 23 мільйони користувачів, повідомило Міністерство цифрової трансформації. Лише у 2025 році до «держави в смартфоні» долучилися 2 мільйони українців.

У Мінцифри зазначають, що Дія перетворилася на один із наймасштабніших цифрових проєктів у Європі. Сьогодні додаток об’єднує 33 цифрові документи та понад 70 державних послуг. Через платформу українці можуть одружитися онлайн, поділитися техпаспортом авто, купити військові облігації чи подати заявку на відновлення житла.

Понад 25 тисяч компаній і держустанов уже інтегрували Дію у свою роботу. Замість паперових копій документів — шеринг, замість підписів ручкою — Дія.Підпис, а замість черг і стресу — зрозумілий цифровий сервіс.

За даними МВФ, населення України у 2025 році становить 32,86 млн осіб. Згідно даним Trading Economics, частка населення віком 0–14 років становить 13,89% від загального населення України. Таким чином, Дією користуються близько 81,3% українців старше 14 років.

Мінцифра обіцяє продовжувати розвиток сервісу й додавати нові можливості, щоб держава залишалася «в смартфоні, а не в черзі».