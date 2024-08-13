У Дії спростили подання документів на єВідновлення

Під час подання заявки на програму єВідновлення у Дії можна буде згенерувати витяг про несудимість.

Про це повідомив віцепрем’єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

За його словами, команда Дії помітила, що під час оформлення заявки на єВідновлення багато часу йде на перевірку того, чи є в людини судимість за злочини проти національної безпеки.

Раніше цю інформацію перевіряла комісія місцевої влади, яка оцінювала пошкодження житла. Перевірка могла тривати до кількох тижнів. Відтепер під час подання заявки цей витяг можна буде замовити в Дії – і він сам підтягнеться.

“Менше зайвих рухів і незрозуміло витраченого часу. Це відчутно пришвидшить процес. Люди, чиє житло пошкоджене через війну, не мають витрачати час ще й на бюрократичні моменти”, – cказав Федоров.