У “Дії” можна проголосувати за 11-го учасника національного відбору на “Євробачення-2024”

Суспільне Мовлення запустило опитування в “Дії”: українці можуть обрати одинадцятого фіналіста чи фіналістку національного відбору на “Євробачення-2024”.
Опитування триватиме з 15 до 21 грудня.
Взяти участь в опитуванні можуть всі охочі віком від 14 років. Для цього потрібно:
- зайти в застосунок “Дія”;
- в розділі “Послуги” обрати “Опитування”;
- віддати свій голос за одного з 9 кандидатів і кандидаток.
Голосувати можна лише один раз, змінити свій вибір неможливо.
За 11-те місце у фіналі національного відбору змагаються:
- ANKA — “Палала”
- Carpetman — Endless fight
- KARYOTYPE — Sadness
- KRYLATA — Queen
- PARFENIUK — “Серед вітрів”
- SHÉPA — SUPERNOVA
- STASYA — Rika
- SWOIIA — Little Angels
- TESLENKO — Lights go up
Повний перелік фіналістів оприлюднять до 29 грудня.