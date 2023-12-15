У “Дії” можна проголосувати за 11-го учасника національного відбору на “Євробачення-2024”

Суспільне Мовлення запустило опитування в “Дії”: українці можуть обрати одинадцятого фіналіста чи фіналістку національного відбору на “Євробачення-2024”.

Опитування триватиме з 15 до 21 грудня.

Взяти участь в опитуванні можуть всі охочі віком від 14 років. Для цього потрібно:

зайти в застосунок “Дія”;

в розділі “Послуги” обрати “Опитування”;

віддати свій голос за одного з 9 кандидатів і кандидаток.

Голосувати можна лише один раз, змінити свій вибір неможливо.

За 11-те місце у фіналі національного відбору змагаються:

ANKA — “Палала”

Carpetman — Endless fight

KARYOTYPE — Sadness

KRYLATA — Queen

PARFENIUK — “Серед вітрів”

SHÉPA — SUPERNOVA

STASYA — Rika

SWOIIA ​​— Little Angels

TESLENKO — Lights go up

Повний перелік фіналістів оприлюднять до 29 грудня.