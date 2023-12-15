Суспільство

У “Дії” можна проголосувати за 11-го учасника національного відбору на “Євробачення-2024”

15 Грудня 2023 11:07
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євробачення

Суспільне Мовлення запустило опитування в “Дії”: українці можуть обрати одинадцятого фіналіста чи фіналістку національного відбору на “Євробачення-2024”.

Опитування триватиме з 15 до 21 грудня.

Взяти участь в опитуванні можуть всі охочі віком від 14 років. Для цього потрібно:

  • зайти в застосунок “Дія”;
  • в розділі “Послуги” обрати “Опитування”;
  • віддати свій голос за одного з 9 кандидатів і кандидаток.

Голосувати можна лише один раз, змінити свій вибір неможливо.

За 11-те місце у фіналі національного відбору змагаються:

  • ANKA — “Палала”
  • Carpetman — Endless fight
  • KARYOTYPE — Sadness
  • KRYLATA — Queen
  • PARFENIUK — “Серед вітрів”
  • SHÉPA — SUPERNOVA
  • STASYA — Rika
  • SWOIIA ​​— Little Angels
  • TESLENKO — Lights go up

Повний перелік фіналістів оприлюднять до 29 грудня.


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