Політика

У Держдепі США заявили, що зустріч із Росією в Саудівській Аравії не є початком переговорів
17 Лютого 2025 21:51
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Марко Рубіо прямує з Ізраїлю до Саудівської Аравії / Фото: Reuters
Марко Рубіо прямує з Ізраїлю до Саудівської Аравії / Фото: Reuters

Зустріч у Саудівській Аравії високопосадовців США та Росії стане “першим кроком” до того, щоб зрозуміти, чи “серйозно” Москва налаштована на переговори щодо припинення війни в Україні. Але водночас цей захід не означатиме початок переговорів.

Про це пише ВВС із посиланням на Державний департамент США.

Переговори в Ер-Ріяді стануть найбільш значущим поворотним моментом у відносинах між Вашингтоном і Москвою з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну і відбудуться після телефонної розмови президента Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним минулого тижня.

“Це продовження тієї початкової розмови між Путіним і президентом Трампом про те, чи можливий цей перший крок. Я не думаю, що люди повинні розглядати це як щось, що стосується деталей або просування вперед у якихось переговорах”, – заявила речниця Державного департаменту США Таммі Брюс.

На запитання, чи ця зустріч наблизить переговори між Трампом і Путіним, Брюс відповіла: “Якщо вже організовується така зустріч, щоб зрозуміти, які подальші кроки можливі, то, ймовірно, будуть і наступні. Всі ці люди мають досвід у досягненні своїх цілей”.


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