Кримінал

У депутатки на Хмельниччині знайшли понад 1,5 мільйона незадекларованих доларів
9 Жовтня 2024 10:10
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дбр, хмельницький
Незадекларовані долари / Офіс генпрокурора

ДБР виявили у депутатки Хмельницької місцевої ради понад півтора мільйона незадекларованих доларів та об’єкти нерухомості.

Про це повідомляє пресслужба ДБР, Офіс генпрокурора.

“Жінка у своїй декларації взагалі не вказала наявність у неї готівки. Водночас під час обшуків у індивідуальних банківських комірках відкритих на її ім’я та за місцем її роботи правоохоронці вилучили понад 1,5 млн доларів США у різній валюті”.

У повідомлення правоохоронців не вказано ім’я фігурантки, але за даними УП, йдеться про Світлану Баранську.

В ДБР кажуть, що розслідують кримінальне провадження щодо оборудок на Хмельницькій митниці під час виконання угод приватною компанією, директором якої нині є депутатка.

В межах розслідування кримінального провадження правоохоронці провели обшуки у службових кабінетах та за місцем проживання депутатки. В ході обшуків вилучено понад 1 млн 491 тис доларів США, 30 тис євро, 500 тис грн, уточнює прокуратура.

Ці кошти фігурантка не внесла до своєї щорічної декларації особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування.

Наразі жінку затримано за підозрою у незаконному збагаченні. Вирішується питання щодо повідомлення їй про підозру та обрання запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає позбавлення волі до 10 років з конфіскацією усього майна.

Досудове розслідування триває.


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У депутатки на Хмельниччині знайшли понад 1,5 мільйона незадекларованих доларів
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