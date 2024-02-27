У ДБР розповіли, чому наклали арешт на головний офіс лабораторій “Сінево”

В Державному бюро розслідувань з’явилася офіційна заява після повідомлень “Сінево” про арешт головного офісу в Києві. В ДБР кажуть, що розслідування ведеться ще з 2022 року і воно не перешкоджає діяльності медичного підприємства.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

“Працівники ДБР ще з 2022 року здійснюють досудове розслідування за фактом вчинення службовцями одного з Міністерств, Фонду державного майна та державного підприємства Українського науково-дослідного інституту нафтопереробної промисловості МАСМА можливого незаконного відчуження цілісного-майнового комплексу державного підприємства”, – йдеться в повідомленні.

За даними Бюро, під час розслідування досліджувалась законність перереєстрації частини цілісного-майнового комплексу третім особам. У 2022 році слідчим суддею за клопотанням прокурора накладено арешт на ці приміщення.

“Підкреслимо, що жодних слідчих дій відносно вказаного медичного підприємства, які б перешкоджали здійсненню його діяльності не проводилось і після накладення арешту на держмайно у 2022 році жодних перешкод у наданні медичних послуг не виникало та не виникає й сьогодні”, – зазначили в ДБР.

Правоохоронці нагадують, що вказаний арешт був неодноразово предметом судових оскаржень, які залишили ухвалу слідчого судді в силі.

Наразі кримінальне провадження розслідується за ч. 5 ст. 191 КК України. Досудове розслідування триває.