Суспільство

У ДБР повідомили, скільки бійців після СЗЧ повернулися до служби за три місяці
3 Березня 2025 18:03
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Чоловік в однострої / Фото ілюстративне: ДБР
Чоловік в однострої / Фото ілюстративне: ДБР

Сьогодні завершився термін швидкого повернення на службу військових, які самовільно залишили військову частину або місце служби. У період з 29 листопада 2024 року по 1 березня 2025 року на службу повернулися майже 21 тисяча 100 військовослужбовців.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

Як зазначили в ДБР, це стало можливим завдяки підписаним Президентом України Володимиром Зеленським змінам до Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”. Більшість бійців повернулися до Збройних сил України, також військові активно повертались до Національної гвардії та прикордонної служби.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань у співпраці з іншими правоохоронними органами та військовою службою правопорядку забезпечило чітку процедуру повернення військових.

“Вони могли прибути не лише до своєї частини, а й до територіальних підрозділів ДБР, Військової служби правопорядку чи Нацполіції. Міністерство оборони також дозволило звернутися до однієї з 17 визначених військових частин або до однієї з 14 рот резерву Нацгвардії”, – йдеться в повідомленні.

Після прибуття до частини військовослужбовець мав подати рапорт про поновлення на службі, що запускало чіткий алгоритм подальших дій – від оформлення документів до відновлення виплат.

Після 1 березня 2025 року військовослужбовці, які самовільно залишили підрозділ, також повинні повернутися на службу, однак механізм їхньої легалізації в підрозділі вже буде дещо іншим.


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У ДБР повідомили, скільки бійців після СЗЧ повернулися до служби за три місяці
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