Кримінал

У ДБР почали розслідування щодо ситуації в 155-й механізованій бригаді
2 Січня 2025 17:24
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армія, дбр
Українські рекрути на фоні французького бронетранспортера VAB / Фото: Wojtek Radwanski/AFP

Державне бюро розслідувань (ДБР) розпочало кримінальне провадження за фактами, опублікованими журналістом Юрієм Бутусовим, щодо 155-ї механізованої бригади “Анна Київська”.

Розслідування ведеться за статтями про перевищення повноважень та дезертирство, повідомила агентству “Інтерфакс-Україна” радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сап’ян.

Журналіст написав про проблеми, що виникли в бригаді: 1700 військових самовільно залишили її перед першим боєм, командир бригади був звільнений після цього, а один із керівників помер від серцевого нападу.

Бутусов також писав, що під час формування бригади, багато військових з неї відправляли “закривати дірки” на інші ділянки фронту, а у Францію нібито прибуло багато чоловіків “тільки-но одягнутих у військову форму”.

Про підготовку цієї бригади у Франції стало відомо на початку жовтня 2024 року. Тоді про це повідомив президент Франції Емманюель Макрон.

Вже 15 листопада 2024 року стало відомо, що у Франції завершено підготовку бригади “Анна Київська“.

Особливістю цієї підготовки стало не тільки те що у Франції готують відразу цілу бригаду. Але і те що вона повністю оснащена тим французьким озброєнням з яким військовослужбовці проходили підготовку. Зокрема БТР VAB, бойовими броньованими машинами AMX-10RC, САУ CAESAR, ПЗРК Mistral та ПТРК Milan.


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