Суспільство

У Франції завершилась підготовка нової бригади ЗСУ “Анна Київська”
15 Листопада 2024 10:49
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допомога, франція
Французький бронетранспортер VAB у ЗСУ / Фото: 46 ОДШБР

Французька оперативна група “Шампань” завершила підготовку бригади ЗСУ “Анна Київська”, повідомляє ABC News.

Понад 2 тисячі українських військових завершили інтенсивну двомісячну підготовку на військових полігонах у південному та східному регіонах Франції. Більшість із цих солдатів нещодавно були мобілізовані та мали лише кілька тижнів базової підготовки, пише телеканал

Французька сторона також передала українській бригаді важке озброєння, зокрема 18 легких танків AMX 10, 18 артилерійських установок “Цезар”, 128 бронетранспортерів і ракетні комплекси.

Перед поверненням в Україну українські військові провели навчання, в ході яких відпрацьовували тактику захисту і штурму траншей, що є типовим для бойових умов на передовій.


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