Кримінал

ДБР підозрює командира військової частини Київщини, який безпідставно виплатив підлеглим понад 7 млн грн
10 Березня 2025 14:58
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ДБР повідомило про підозру командиру військової частини з Київщини / Фото: ДБР
ДБР повідомило про підозру командиру військової частини з Київщини / Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру командиру однієї з військових частин Київщини, який, за даними слідства, допустив необґрунтоване нарахування бойових виплат підлеглим на понад 7 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Як встановили слідчі, з лютого по жовтень 2023 року посадовець не перевіряв підстави для виплати бойових доплат. Внаслідок цього грошову винагороду отримали військові, які не брали безпосередньої участі у бойових діях та не виконували спеціальних чи бойових завдань.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України – недбале ставлення до служби, що спричинило тяжкі наслідки в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.


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