Політика

У ДБР і СБУ немає питань до Баканова

10 Березня 2023 22:02
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баканов

Слідчі Державного бюро розслідувань не розслідують жодної справи, яка б стосувалася дій колишнього голови СБУ Івана Баканова.

Як стало відомо BBC News Україна, інформація, яку нещодавно розповсюдили українські ЗМІ про те, що нібито Баканов перебуває під слідством у справі про окупацію частини території України, неправдива.

Кілька днів тому ЗМІ з посиланням на джерела в Офісі президента поширили інформацію про те, що Баканов фігурує у кримінальних провадженнях ДБР щодо окупації частини територій країни. Нібито його звинувачують у провалі роботи СБУ в передвоєнний і початковий період повномасштабного вторгнення.

“Війна оголила все, що відбувається в СБУ. І в ОП жахнулися від того, як керував Баканов. За багатьма напрямами – повний провал”, – цитували ЗМІ неназване джерело в ОП.

Однак ця інформація не підтвердилася.

BBC News Україна відправила запит в ДБР і отримали таку відповідь: “У провадженні слідчих Державного бюро розслідувань кримінальні провадження, у яких перевіряється незаконна діяльність колишнього керівника СБУ Івана Баканова, не перебувають, про підозру останньому не повідомлялось, обвинувальні акти до суду не направлялись, матеріали службового розслідування щодо Івана Баканова до ДБР не надходили”.

До того ж, як стало відомо, службова перевірка в СБУ показала відсутність у діях колишнього очільника спецслужби порушень.


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