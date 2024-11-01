Кримінал

Розслідування Схем: виявлено підозрілі деталі у придбанні нерухомості сином ексголови СБУ Баканова
1 Листопада 2024 21:23
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баканов, сбу
Дім сина Баканова / Схеми

Журналістський проєкт “Схеми” оприлюднив результати розслідування щодо придбання елітної нерухомості Артуром Лазаренком, сином колишнього керівника СБУ Івана Баканова.

Про це повідомляється в розслідуванні проєкту “Схеми” від Радіо Свобода.

За інформацією розслідувачів, у 2021 році Лазаренко став власником земельної ділянки в престижному селі Ходосівка, що розташоване неподалік столиці. Привертає увагу значна розбіжність у вартості: ділянку площею близько 10 соток було придбано за 455 тисяч гривень (еквівалент 17 тисяч доларів), хоча попередня власниця заплатила за неї утричі більше.

Журналісти також виявили невідповідності в офіційних документах. Хоча в договорі купівлі-продажу зазначалося, що на ділянці відсутні будь-які споруди, супутникові знімки демонструють інше – активне будівництво велося ще у квітні 2021 року. Більше того, вже через місяць після придбання ділянки Лазаренком там з’явився будинок зі стінами та дахом.

Фахівці, опитані журналістами, зазначають, що подібна практика заниження вартості у документах часто використовується для мінімізації податкових виплат.

Наразі на території продовжуються оздоблювальні роботи. Ні Артур Лазаренко, ні його батько Іван Баканов не надали коментарів щодо ситуації на запити журналістів.


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