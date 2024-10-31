Ексочільник СБУ Баканов одразу після вторгнення РФ працевлаштував у Службу свого сина, – ЗМІ

Ексочільник Служби безпеки України Іван Баканов після повномаштабного російського вторгнення працевлаштував свого сина Артура Лазаренка на службу в СБУ.

Лазаренка і наразі працює у СБУ, повідомляється у розслідуванні Української правди.

Як розповідає видання, на початку повномасштабного вторгнення Баканов прилаштував свого сина на роботу в СБУ. Він, як і батько, став лейтенантом і служить у 6 управлінні департаменту контррозвідки СБУ. Артур Іванович має прізвище матері – Лазаренко.

Відповідно до функціоналу, на цій посаді він має курувати під час повномасштабного вторгнення роботу військових заводів та підприємств оборонного комплексу.

Іван Баканов у телефонній розмові з журналістами спочатку відмовився розкривати інформацію про “діючого працівника СБУ під час війни”.

Згодом прислав УП уточнення. За його словами Артур Лазаренко з дитинства будує військову кар’єру, зокрема його першою освітою був Київський військовий ліцей імені Івана Богуна.

“Я, як батько свого сина Лазаренка Артура Івановича, пишаюся ним. З березня 2022 року він приєднався до лав ЗСУ та станом на сьогодні виконує складні службові завдання по протидії збройній агресії проти України, у тому числі і в зоні бойових дій”, – зазначив Баканов.

СБУ в коментарі УП підтвердила, що Лазаренко служить в установі з березня 2022 року, коли очолював Службу Іван Баканов.