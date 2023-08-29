Баканов зареєстрував ФОП та планує здавати в оренду житло, – ЗМІ

Колишній глава СБУ Іван Баканов у квітні 2023 року відкрив ФОП. Він надаватиме в оренду й експлуатацію власне чи орендоване нерухоме майно.

Про це йдеться у розслідуванні “Громадського“.

За даними журналістів, також Баканов може займатися науковою та технічною діяльністю, консультуванням з питань комерційної діяльності, рекламою, дослідженням громадської думки, бухгалтерським обліком і аудитом.

Ексочільник СБУ може надавати і правові послуги, оскільки отримав адвокатське свідоцтво.

“Після звільнення з посади очільника СБУ 18 липня 2022 року Іван Баканов продовжує мешкати у своєму будинку в передмісті Києва, а вільний час присвячує грі у футбол. Тренується ексочільник СБУ у футбольному комплексі “Динамо”.

На телефонні дзвінки та повідомлення журналістів експосадовець не відповів”, – зазначили у розслідуванні.