Суспільство

Баканов зареєстрував ФОП та планує здавати в оренду житло, – ЗМІ

29 Серпня 2023 17:35
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баканов

Колишній глава СБУ Іван Баканов у квітні 2023 року відкрив ФОП. Він надаватиме в оренду й експлуатацію власне чи орендоване нерухоме майно.

Про це йдеться у розслідуванні “Громадського“.

За даними журналістів, також Баканов може займатися науковою та технічною діяльністю, консультуванням з питань комерційної діяльності, рекламою, дослідженням громадської думки, бухгалтерським обліком і аудитом.

Ексочільник СБУ може надавати і правові послуги, оскільки отримав адвокатське свідоцтво.

“Після звільнення з посади очільника СБУ 18 липня 2022 року Іван Баканов продовжує мешкати у своєму будинку в передмісті Києва, а вільний час присвячує грі у футбол. Тренується ексочільник СБУ у футбольному комплексі “Динамо”.

На телефонні дзвінки та повідомлення журналістів експосадовець не відповів”, – зазначили у розслідуванні.


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