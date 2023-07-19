Політика

Знайшовся ексглава СБУ Баканов, він став адвокатом

19 Липня 2023 17:44
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баканов, сбу

Ексголова СБУ Іван Баканов став адвокатом у Полтавській області. Цю інформацію підтвердив у коментарі LIGA.net голова Ради адвокатів Полтавської області Володимир Скукіс.

Він повідомив, що Баканов проходив стажування у Полтаві та “трошки” у Києві.

“Рада збиралась, перевіряла цю інформацію, зарахувала йому [Баканову] стажування”, – сказав Скукіс.

Баканов проходив стажування в адвоката, який обліковується в Раді адвокатів Полтавської області. Після цього він отримав відповідне свідоцтво.

“А потім [Баканов] самостійно визначив адресу свого робочого місця, і у зв’язку з цим ми [Рада адвокатів Полтавської області] внесли інформацію до Єдиного Реєстру адвокатів України”, – зазначив Скукіс.

Наразі Баканов набув статусу адвоката і може здійснювати професійну діяльність.

Баканов отримав відповідне свідоцтво 27 червня 2023 року.

Документ експосадовцю видала Рада адвокатів Полтавської області.

На сайті Ради адвокатів Полтавської області є інформація, що Баканов склав свої кваліфікаційні іспити 7 жовтня 2022 року. Після цього він пройшов шестимісячне стажування.


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