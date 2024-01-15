У Давосі розпочинається Всесвітній економічний форум

Понад сто глав держав і урядів збираються у понеділок, 15 січня, у швейцарському Давосі на щорічні збори Всесвітнього економічного форуму (WEF).

Про це йдеться у пресрелізі WEF.

Зазначається, що 54-та щорічна зустріч Всесвітнього економічного форуму, яка триватиме до 19 січня, буде скликана під темою «Відновлення довіри», щоб забезпечити важливий простір для того, щоб зробити крок назад і зосередитися на фундаментальних принципах довіри, включаючи прозорість, послідовність і підзвітність.

На WEF приймуть участь понад 100 представників урядів з усього світу, всіх основних міжнародних організацій, 1 000 компаній-партнерів Форуму, а також лідерів громадянського суспільства, провідних експертів, сучасну молодь, соціальних підприємців та ЗМІ.

Програма форуму складатиметься з чотирьох взаємопов’язаних пріоритетів: «Досягнення безпеки та співпраці в розколотому світі», «Створення зростання та робочих місць для нової ери», «Штучний інтелект як рушійна сила економіки та суспільства» та «Довгострокова стратегія щодо клімату, природи та енергії».